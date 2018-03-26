Ah bir bilseniz! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Ah bir bilseniz!

    Ah bir bilseniz!

    yöneticisi , kulübün gelir ve giderleri hakkında yapılan yorumlar nedeniyle sosyal medyada çılgına döndü.

    yöneticisi , kulübün gelir ve giderleri hakkında yapılan yorumlar nedeniyle sosyal medyada çılgına döndü. Böke, Twitter hesabından, "Geldiğimizden beri BORÇ ödüyoruz, ne olur genel kurulları takip edin. Bilgi sahibi olmadan yazdıklarınızı inanın yazmazsınız" diye yazdı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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