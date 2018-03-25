UEFA’dan mali anlayış

Galatasaray'da UEFA ile yapılan görüşmeler sonrası bir umut ışığı belirdi. UEFA müfettişlerinin "Başa baş kuralına uyma tahhüdü G.Saray tarafından ikinci kez yerine getirilmemiştir" raporu sarı-kırmızılı kulüpte ilk başta korkuya neden olmuştu. Ancak UEFA'nın bu durum için "Belirli seviyede bir borç, mali yaklaşımın bir parçası. Sürdürülebilir olması çok önemli" yorumu yaptığı belirtildi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada karar öncesi umutları yeşertti.

KULÜP ARTIK SIKI TAKİPTE OLACAK

UEFA, borçlar nedeniyle men cezası vermese bile yine de G.Saray'ı yakından takip edecek. Bu durum da bazı sıkıntılar oluşturacak. UEFA'nın G.Saray'dan net borcun artmamasını isteyecek olması yatırımcıların sermaye yapısını yeniden düzenlemesini kısıtlayacak. Buna ek olarak kulüple anlaşma yapmak isteyen yatarımcılara taahhüt edilen paraların ödenmesi kesinlikle zamanında yapılacak. Oyunculara ödenen paralar da yakından takip edilecek.