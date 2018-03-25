Monchi'den milli yıldızlara kanca
Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder'in ardından Türkiye'den Galatasaraylı Yunus Akgün ve Trabzonsporlu Sefa Akgün'ü takibe aldı.
İtalyan Fatti di Pallone sitesinin haberine göre, Roma Sportif Direktörü Monchi, Yunus ve Sefa Akgün'ü takibe aldı. Roma'ya yakınlığıyla bilinen siteye göre Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen kardeşleri kadroya katmayı hedefliyor.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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