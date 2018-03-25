Monchi'den milli yıldızlara kanca – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Monchi'den milli yıldızlara kanca

    Monchi'den milli yıldızlara kanca

    Roma Sportif Direktörü Monchi, 'in ardından 'den Galatasaraylı Yunus Akgün ve Trabzonsporlu 'ü takibe aldı.

    İtalyan Fatti di Pallone sitesinin haberine göre, Roma Sportif Direktörü Monchi, Yunus ve 'ü takibe aldı. Roma'ya yakınlığıyla bilinen siteye göre Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen kardeşleri kadroya katmayı hedefliyor.



    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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