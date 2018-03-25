Monchi'den milli yıldızlara kanca

İtalyan Fatti di Pallone sitesinin haberine göre, Roma Sportif Direktörü Monchi, Yunus ve Sefa Akgün'ü takibe aldı. Roma'ya yakınlığıyla bilinen siteye göre Monchi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen kardeşleri kadroya katmayı hedefliyor.





