İtibar Polat’ın umrunda değil – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    İtibar Polat’ın umrunda değil

    İtibar Polat’ın umrunda değil

    'da son günlerde 'a mevzusu konuşuluyor.

    'da son günlerde 'a mevzusu konuşuluyor. Polat'ın yönetimi ibra edilmemiş ancak Yargıtay kararı 2 kez bozmuştu. Dönem dönem yine tartışmaya açılan bu konu için konuşan Polat "Benim iade- i itibara ihtiyacım yok. G.Saray'ı lekeleyenlerin iade-i itibarı gerekiyor" diyerek son noktayı koydu.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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