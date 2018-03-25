Galatasaraylı yıldıza yeni sözleşme!
Performansını beğendiği Hollandalı oyuncuyu sezon sonunda bırakmayı düşünmüyor. Ancak iki şartı bulunduğu öğrenildi
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...
Toplam 9
Yorum
thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Bebek Gomis satışta!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Yıldırım yeniden aday mı? Açıkladı...
Toplam 14
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bjkli Kongrede rakip aday çıkmasının klubü bölmeyle ne alakası var anlamadım bir türlü?
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