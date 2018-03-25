Galatasaraylı yıldıza yeni sözleşme! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Galatasaraylı yıldıza yeni sözleşme!

    Galatasaraylı yıldıza yeni sözleşme!

    Performansını beğendiği oyuncuyu sezon sonunda bırakmayı düşünmüyor. Ancak iki şartı bulunduğu öğrenildi

    teknik direktörü , Fernando Reges'in sarı kart cezalısı olduğu Trabzonspor karşılaşmasında yine orta sahada 'a görev verecek. Tecrübeli teknik adam, bu sezon şans tanıdığı futbolcunun performansından memnun. Badou Ndiaye'nin satıldığı, Fernando'nun sakat olduğu dönem de ilk 11'de şans bularak iyi performans ortaya koyan Donk yeni sözleşmeye de oldukça yakın. Fatih Terim'in, bu durum için iki şartı bulunuyor. Birincisi şampiyonluk, ikincisi ise Donk'un performansını üstüne koyarak yükseltmesi...
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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