Galatasaray, Trabzonspor'u yendi
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 84-78’lik skorla mağlup etti.
İkinci periyoda Hardy ve Preldzic'in üçlükleri ile başlayan Galatasaray, 6-0 seri yakalayarak 28-25 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Green ve Heslip'in üçlükleri ile cevap veren Trabzonspor, 29-28 yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümü daha iyi oynayan bordo-mavililer, Green'in önderliğinde devreye 47-44 önde girdi.
Üçüncü periyoda Hendrix ile boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 48-47 öne geçti. Hardy'nin sayılarına Vasiliauskas ve Obekpa ile karşılık veren Trabzonspor, periyodun bitimine 5 dakika skoru 54-54 yaptı. Obekpa'nın savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla bordo-mavililer, periyodu 62-59 üstün tamamladı.
Son periyoda Göksenin'in üst üste bulduğu üçlüklerle giren Galatasaray, 6-0 seri yakaladı ve 65-62 öne geçti. Green ve Harris ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler 68-67 öne geçti. Son dakikalarda Renfroe, Summers ve Göksenin ile hücumda etkin olan Galatasaray, parkeden 84-78'lik skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor'da 27 sayı ile oynayan Harris olurken, Galatasaray da ise Renfroe 16 sayı ile takımına katkıda verdi. Bu maçla birlikte sar-kırmızılılar, ligdeki 10. galibiyeti elde ederken, bordo-mavililer ise 14. mağlubiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Serhat Büker
Galatasaray Odeabank: Mehmet Yağmur 4, Renfroe 16, Hardy 15, Summers 7, Hendrix 10, Taylor 7, Juskevicius 7, Ege Arar, Preldzic 6, Göksenin Köksal 12
Trabzonspor: Vasiliauskas 15, Heslip 27, Harris 6, Green 14, Bora Hun Paçun, Burak Eşlik, Eldridge 10, Obekpa 6, Ozan Anton Odabaşı
1. Periyot: 22-23
Devre: 44-47
3. Periyot: 59-62
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:47
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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