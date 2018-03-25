Galatasaray, Trabzonspor'u yendi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    , 'u yendi

    Galatasaray, Trabzonspor'u yendi

    Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında evinde karşılaştığı ’u 84-78’lik skorla mağlup etti.

    Karşılaşmaya Hardy ve Mehmet'in basketleri ile başlayan , skoru 5-2 yaptı. Vasıliauskas ve Eldridge ile üst üste basketler bulan Tranzonspor, periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala 19-17 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen son anlarda Eldridge ile turnukiden sayı bulan bordo-mavililer, periyodu 23-22 önde tamamladı.

    İkinci periyoda Hardy ve Preldzic'in üçlükleri ile başlayan Galatasaray, 6-0 seri yakalayarak 28-25 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Green ve Heslip'in üçlükleri ile cevap veren , 29-28 yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümü daha iyi oynayan bordo-mavililer, Green'in önderliğinde devreye 47-44 önde girdi.

    Üçüncü periyoda Hendrix ile boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 48-47 öne geçti. Hardy'nin sayılarına Vasiliauskas ve Obekpa ile karşılık veren Trabzonspor, periyodun bitimine 5 dakika skoru 54-54 yaptı. Obekpa'nın savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla bordo-mavililer, periyodu 62-59 üstün tamamladı.

    Son periyoda Göksenin'in üst üste bulduğu üçlüklerle giren Galatasaray, 6-0 seri yakaladı ve 65-62 öne geçti. Green ve Harris ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler 68-67 öne geçti. Son dakikalarda Renfroe, Summers ve Göksenin ile hücumda etkin olan Galatasaray, parkeden 84-78'lik skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor'da 27 sayı ile oynayan Harris olurken, Galatasaray da ise Renfroe 16 sayı ile takımına katkıda verdi. Bu maçla birlikte sar-kırmızılılar, ligdeki 10. galibiyeti elde ederken, bordo-mavililer ise 14. mağlubiyetini aldı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Serhat Büker

    Galatasaray Odeabank: Mehmet Yağmur 4, Renfroe 16, Hardy 15, Summers 7, Hendrix 10, Taylor 7, Juskevicius 7, Ege Arar, Preldzic 6, Göksenin Köksal 12

    Trabzonspor: Vasiliauskas 15, Heslip 27, Harris 6, Green 14, Bora Hun Paçun, Burak Eşlik, Eldridge 10, Obekpa 6, Ozan Anton Odabaşı

    1. Periyot: 22-23

    Devre: 44-47

    3. Periyot: 59-62
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:47
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