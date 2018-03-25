Feghouli şampiyonluk aşkına!

Milliyet'in haberine göre; bir süredir Cezayir Milli Takımı'na çağrılmayan Sofiane Feghouli teselliyi Galatasaray'da buldu. Milli takımında bazı futbolcularla arası açık olan ve bu yüzden hocası Rabah Madjerve tarafından kadroya bir süredir çağrılmayan Feghouli'nin bütün konsantrasyonunu Galatasaray'a verdiği bildirildi. İdmanlarda çok istekli ve iyi bir görüntü çizdiği belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftada performansını yukarı taşımak için çabaladığı kaydedildi.



TERİM MEMNUN

Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak isteyen yıldız futbolcu bunun için antrenmanlara kendisini verirken Teknik Direktör Fatih Terim'in de bundan memnun olduğu belirtildi.Feghouli ile zaman zaman özel görüşmeler yapan Terim'in Cezayirli futbolcuya "Önümüzde önemli maçlar var. Kaliten ve yeteneğinle bu süreçte bize büyük katkı vermeni bekliyorum" dediği öğrenildi.



Yıldız futbolcunun da buna karşılık "Şampiyonluğu çok istiyorum. Bütün konsantrasyonum bu yönde. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandığı dile getirildi.