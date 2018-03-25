Feghouli şampiyonluk aşkına!
Cezayir Milli Takımı’na saha dışı sebeplerden alınmayan Sofiane Feghouli, tüm ağırlığını Galatasaray’a verdi. Yıldız futbolcu, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı takıma bütün ağırlığını sunmak istiyor.
Milliyet'in haberine göre; bir süredir Cezayir Milli Takımı'na çağrılmayan Sofiane Feghouli teselliyi Galatasaray'da buldu. Milli takımında bazı futbolcularla arası açık olan ve bu yüzden hocası Rabah Madjerve tarafından kadroya bir süredir çağrılmayan Feghouli'nin bütün konsantrasyonunu Galatasaray'a verdiği bildirildi. İdmanlarda çok istekli ve iyi bir görüntü çizdiği belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftada performansını yukarı taşımak için çabaladığı kaydedildi.
TERİM MEMNUN
Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak isteyen yıldız futbolcu bunun için antrenmanlara kendisini verirken Teknik Direktör Fatih Terim'in de bundan memnun olduğu belirtildi.Feghouli ile zaman zaman özel görüşmeler yapan Terim'in Cezayirli futbolcuya "Önümüzde önemli maçlar var. Kaliten ve yeteneğinle bu süreçte bize büyük katkı vermeni bekliyorum" dediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun da buna karşılık "Şampiyonluğu çok istiyorum. Bütün konsantrasyonum bu yönde. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandığı dile getirildi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:12
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 10
Yorum
bolu boluuuuuuuuuuuuuu volkan 6 yemeye devam ederse inşallah eder gol yeme şampiyonu fener olur gol yeme yıldızını takarlar gs yi yıldız sayısında yakalarlar
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Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...
Toplam 9
Yorum
thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Bebek Gomis satışta!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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