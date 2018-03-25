Feghouli şampiyonluk aşkına! – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Feghouli şampiyonluk aşkına!

    Feghouli şampiyonluk aşkına!

    Cezayir ’na saha dışı sebeplerden alınmayan , tüm ağırlığını ’a verdi. Yıldız futbolcu, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı takıma bütün ağırlığını sunmak istiyor.

    Milliyet'in haberine göre; bir süredir Cezayir 'na çağrılmayan teselliyi 'da buldu. Milli takımında bazı futbolcularla arası açık olan ve bu yüzden hocası Rabah Madjerve tarafından kadroya bir süredir çağrılmayan Feghouli'nin bütün konsantrasyonunu 'a verdiği bildirildi. İdmanlarda çok istekli ve iyi bir görüntü çizdiği belirtilen 28 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftada performansını yukarı taşımak için çabaladığı kaydedildi.

    TERİM MEMNUN
    Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak isteyen yıldız futbolcu bunun için antrenmanlara kendisini verirken Teknik Direktör Fatih Terim'in de bundan memnun olduğu belirtildi.Feghouli ile zaman zaman özel görüşmeler yapan Terim'in Cezayirli futbolcuya "Önümüzde önemli maçlar var. Kaliten ve yeteneğinle bu süreçte bize büyük katkı vermeni bekliyorum" dediği öğrenildi.

    Yıldız futbolcunun da buna karşılık "Şampiyonluğu çok istiyorum. Bütün konsantrasyonum bu yönde. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandığı dile getirildi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli şampiyonluk aşkına! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN