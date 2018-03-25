Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek

    Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek

    Odeabank’ın ligde evinde oynadığı maçını sarı-kırmızılıların Başkanı de takip etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Odeabank, evinde karşılaştığı 'u 84-78'lik skorla yendi. Mücadelede sarı-kırmızılılara başkan desteği de vardı. Spor Kulübü Başkanı , Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçı protokol tribününden takip etti. Karşılaşmayı dikkatli takip eden Başkan Cengiz'in heyecanlı olduğu da gözlendi.

    Maçı ayrıca Galatasaray yöneticileri Ömer Cansever, Hacı Hüseyin Toprak, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN