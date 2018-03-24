"Satılmaması için savaşırım"
Galatasaray’ın eski başkan adayı Prof. Ahmet Özdoğan, “Bu anlayış devam ederse, kulüp satılabilir. Bunun olmaması için kanımın son damlasına kadar savaşacağım” dedi
Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu anlayış devam ederse, Galatasaray'ın satılma durumu olabilir. Eğer bu bir gün gündeme gelirse satılmaması için kanımın son damlasına kadar savaşırım" dedi. Aynı zamanda divan üyesi olan Özdoğan, "Chelsea ve Manchester United satıldı, büyüklüğünden bir şey kaybetmedi belki ama Galatasaray'ın kültür olarak bir farkı var. Anlayış değişirse satışa da gerek kalmaz. Bunun için önce mali disiplin sonra da camiada bütünlük ve tek ses sağlanmalı" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN CENGİZ'E ELEŞTİRİ
Başkan Mustafa Cengiz'in 'Pandora'nın kutusunu açarız' sözlerini de eleştiren Özdoğan, "Benim bildiğim kadarıyla büyük bir sır yok. Böyle konuşulmamalı, yoksa camia bölünür. Sayın Cengiz'in henüz keskin bir icraatını görmedim. Çözüm önerilerimizi ve raporumuzu 31 Mart'ta açıklayacağız" diye konuştu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
"Satılmaması için savaşırım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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