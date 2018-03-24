"Satılmaması için savaşırım" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Satılmaması için savaşırım"

    "Satılmaması için savaşırım"

    ’ın eski başkan adayı Prof. , “Bu anlayış devam ederse, kulüp satılabilir. Bunun olmaması için kanımın son damlasına kadar savaşacağım” dedi

    'ın eski başkan adaylarından Prof. Dr. , kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu anlayış devam ederse, Galatasaray'ın satılma durumu olabilir. Eğer bu bir gün gündeme gelirse satılmaması için kanımın son damlasına kadar savaşırım" dedi. Aynı zamanda divan üyesi olan Özdoğan, "Chelsea ve satıldı, büyüklüğünden bir şey kaybetmedi belki ama Galatasaray'ın kültür olarak bir farkı var. Anlayış değişirse satışa da gerek kalmaz. Bunun için önce mali disiplin sonra da camiada bütünlük ve tek ses sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN CENGİZ'E ELEŞTİRİ
    Başkan 'in 'Pandora'nın kutusunu açarız' sözlerini de eleştiren Özdoğan, "Benim bildiğim kadarıyla büyük bir sır yok. Böyle konuşulmamalı, yoksa camia bölünür. Sayın Cengiz'in henüz keskin bir icraatını görmedim. Çözüm önerilerimizi ve raporumuzu 31 Mart'ta açıklayacağız" diye konuştu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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