"Satılmaması için savaşırım"

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu anlayış devam ederse, Galatasaray'ın satılma durumu olabilir. Eğer bu bir gün gündeme gelirse satılmaması için kanımın son damlasına kadar savaşırım" dedi. Aynı zamanda divan üyesi olan Özdoğan, "Chelsea ve Manchester United satıldı, büyüklüğünden bir şey kaybetmedi belki ama Galatasaray'ın kültür olarak bir farkı var. Anlayış değişirse satışa da gerek kalmaz. Bunun için önce mali disiplin sonra da camiada bütünlük ve tek ses sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN CENGİZ'E ELEŞTİRİ

Başkan Mustafa Cengiz'in 'Pandora'nın kutusunu açarız' sözlerini de eleştiren Özdoğan, "Benim bildiğim kadarıyla büyük bir sır yok. Böyle konuşulmamalı, yoksa camia bölünür. Sayın Cengiz'in henüz keskin bir icraatını görmedim. Çözüm önerilerimizi ve raporumuzu 31 Mart'ta açıklayacağız" diye konuştu.