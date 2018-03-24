Sağ bekte savaş
Derbide cezasını tamamlayan Mariano,Trabzonspor maçında görev bekliyor. Brezilyalı oyuncu ile Linnes arasında sağ bekte çetin bir rekabet yaşanıyor. Terim, Linnes'e mi yoksa Mariano'ya mı şans vereceğini idman performanslarına göre belirleyecek.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Sağ bekte savaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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