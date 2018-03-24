Sağ bekte savaş – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Sağ bekte savaş

    Sağ bekte savaş
    Derbide cezasını tamamlayan , maçında görev bekliyor. Brezilyalı oyuncu ile arasında sağ bekte çetin bir rekabet yaşanıyor. Terim, 'e mi yoksa 'ya mı şans vereceğini idman performanslarına göre belirleyecek.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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