Galatasaray Avrupa'da ilk 10'da
Galatasaray maç başına gol ortalamasıyla, Avrupa'da ilk 10'a girdi.
İşte Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan takımları
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:57
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‘Konuşurken dikkat etmeli’
Toplam 13
Yorum
ÜST YAPI NANAY BOLUDAN DA ALTI (6) YİYENLER BENCE AĞZINI BANTLASIN ARTIK. ALT YAPI ÇÖKMÜŞ.
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Az oynuyor ama o burada mutlu
Toplam 1
Yorum
istanbul güzel şehir robin hiç oynamadı yine de istanbulda çok çok mutluydu..
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Şans bize hiç gülmedi
Toplam 2
Yorum
!! şans kabiliyet oranında !! seni bulur..unutma.!!
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