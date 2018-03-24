Galatasaray A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi

    A Takımı, 21 Yaş Altı Takımı ile yaptığı antrenman maçını Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, ve 'in attığı gollerle 5-4 kazandı.

    , Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Trabzonspor karşılaşması hazırlıkları kapsamında bugün 21 Yaş Altı Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda oynanan maç, A takımın 5-4'lük üstünlüğü ile sona ererken goller; Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, ve 'den geldi.

    , Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN