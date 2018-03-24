Galatasaray A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi
Galatasaray A Takımı, 21 Yaş Altı Takımı ile yaptığı antrenman maçını Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer'in attığı gollerle 5-4 kazandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Trabzonspor karşılaşması hazırlıkları kapsamında bugün 21 Yaş Altı Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda oynanan maç, A takımın 5-4'lük üstünlüğü ile sona ererken goller; Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer'den geldi.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:48
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‘Konuşurken dikkat etmeli’
Toplam 13
Yorum
ÜST YAPI NANAY BOLUDAN DA ALTI (6) YİYENLER BENCE AĞZINI BANTLASIN ARTIK. ALT YAPI ÇÖKMÜŞ.
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Az oynuyor ama o burada mutlu
Toplam 1
Yorum
istanbul güzel şehir robin hiç oynamadı yine de istanbulda çok çok mutluydu..
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Şans bize hiç gülmedi
Toplam 2
Yorum
!! şans kabiliyet oranında !! seni bulur..unutma.!!
Galatasaray A Takımı 21 Yaş Altı Takımı'nı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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