Fatih Terim'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'den Beşiktaşlı yıldıza kanca!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den Beşiktaşlı yıldıza kanca!

    UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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