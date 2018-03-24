Devlerle gol yarışı! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Devlerle gol yarışı!

    Devlerle gol yarışı!

    ’de 26 haftada 61 gol atan sarı-kırmızılılar, maç başına 2.35 gol ortalaması yakaladı. Cimbom bu oranıyla Avrupa’nın 10 büyük liginde Liverpool ile birlikte 10. sırada yer alıyor. Zirvede ise PSG var

    'de geride kalan 26 haftada 61 gol atan , Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'den (49 gol) 12 gol fazla atan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde 'maç başına gol' ortalamasında 2.35'lik oranıyla en golcü ilk 10 takım arasına girdi. Avrupa'nın 10 büyük liginde maç başına en çok gol atan takım ise PSG.

    PSG'DEN MAÇ BAŞINA 3.06'LIK ORAN
    Cavani, Neymar ve Mbappe'li Fransız ekibi maç başına 3.06 gol ortalamasıyla zirvede yer alıyor. Onu 2.83 gol oranıyla Manhcester City izlerken, Benfica maç başına attığı 2.63 golle üçüncü, Porto 2.59 ile dördüncü sırada. Lionel Messi'li Barcelona (2.55) ve Christiano Ronaldo'lu Real Madrid (2.52) beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Galatasaray 2.35'lik maç başına gol oranıyla Liverpool ile birlikte 10'uncu sırada.


    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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