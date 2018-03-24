Balta ve Tolga için pasta kesildi
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlarda sürat, hızlı hücum, taktik çift kale maç ve salonda kuvvet çalışmaları yapıldı. 35 yaşına giren Hakan Balta ve 26 yaşına basan Tolga Ciğerci'nin doğum günleri de idmanda pasta kesilerek kutlandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Balta ve Tolga için pasta kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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