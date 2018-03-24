Balta ve Tolga için pasta kesildi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Balta ve Tolga için pasta kesildi

    Balta ve Tolga için pasta kesildi

    Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. yönetimindeki antrenmanlarda sürat, hızlı hücum, taktik çift kale maç ve salonda kuvvet çalışmaları yapıldı. 35 yaşına giren ve 26 yaşına basan 'nin doğum günleri de idmanda pasta kesilerek kutlandı.


    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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