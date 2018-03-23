Maicon krizi! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    krizi!

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a> krizi!

    Brezilya ekibi Sao Paulo, Galatasaray'dan Maicon'un geciken bonservis taksitlerinden 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:41
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