Maicon krizi!
Brezilya ekibi Sao Paulo, Galatasaray'dan Maicon'un geciken bonservis taksitlerinden 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:41
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Kazanmaya alışacağız
Toplam 1
Yorum
Kazanmaya alışacağız. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI BÖYLE HAKEM AVRUPADA DA BULURSANIZ
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Yeni yılda yeni sayfa
Toplam 1
Yorum
Yeni yılda yeni sayfa. hakemler eski. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI. AYNI 2Lİ GS MAÇINDA DA CEZALI OLACAK MI?
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Golcün kadar konuş!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR BU İŞİN CILKI ÇIKTI ARTIK KADIKÖYDE BİLE HAKEMLER DOĞRUYOR.AZİZ BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMIYORSAN ÇEK GİT VEYA TAKIMI LİGDEN ÇEKİN YETER YA
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