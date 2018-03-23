Diğer menajerler sırada – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Diğer menajerler sırada

    Diğer menajerler sırada

    'tan sonra diğer menajerler de 'ı kapısına dayanmayı düşünüyor.

    Şubat ortasında bir araya gelen Koray ve Sinan'ın menajer Ersin Akan, Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık'ın menajeri , Selçuk İnan'ın menajeri ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar birlikte hareket etme kararı almıştı. 'dan 5 milyon TL'den fazla alacağı olan menajerler adına ilk hamle Altıparmak'tan geldi. Diğer menajerlerin de Selçuk'un menajeri gibi alacaklarını tahsil etmek için harekete geçeceği belirtiliyor.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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