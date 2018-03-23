Çalımbay karşısında üstün – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Çalımbay karşısında üstün

    Çalımbay karşısında üstün

    , karşısında zorlanıyor ama , karşısında üstün durumda...

    , karşısında zorlanıyor ama , karşısında üstün durumda... Terim'in, kariyeri boyunca en fazla karşılaştığı (10) teknik adam Aykut Kocaman. Terim bu maçlarda 5 galibiyet 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Terim'in karşılarında en fazla galibiyet gördüğü isimlerse 9 maçta 7'şer kez yendiği Hikmet Karaman'la 'u çalıştıran .
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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