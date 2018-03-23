3 maçta sadece 1 gol atabildi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    3 maçta sadece 1 gol atabildi

    3 maçta sadece 1 gol atabildi
    Şampiyonluk yolunda zorlu bir fikstüre giren bu kez sahasında 'u ağırlıyor. son 2 sezonda 'de 'a oldukça zorluk çıkardı. geçen sezon 'de 2 maçta da yenildiği 'a karşı bu sezon da ilk maçta mağlup oldu. son 3 maçta 'a karşı sadece bir gol atabilirken rakibinden tam 5 gol yedi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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