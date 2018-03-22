Terim’den Yasin’e... – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Terim’den Yasin’e...

    Terim’den Yasin’e...
    Herkesi hazır tutarak takımdan maksimum fayda alan , her oyuncusuyla yakından ilgilenerek motive ediyor. Donk ve 'ün performansını artıran Terim, Yasin'le de özel olarak ilgilenirken kendisiyle yaptığı görüşmede, "Sana son dönemeçte ihtiyacım var. Yeni sözleşme istiyorsan. Önünde sadece 8 hafta kaldı" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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