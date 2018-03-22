Stefano Okaka Aslan'ı bekliyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Aslan'ı bekliyor

    Stefano Okaka Aslan'ı bekliyor

    İtalyan golcü, G.Saray'a transferiyle ilgili konuştu

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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