Şampiyonluk havası var

Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Cengiz, Fatih Terim'i çok sevdiğini ve duygularının karşılıklı olduğunu belirtirken şampiyonluk şanslarını da değerledirdi. Cengiz "Özellikle Fatih Terim hocamın, Abdurrahim Albayrak'ın ve futbolcuların şampiyonluk havasına girmiş olduğunu görüyorum. Eğer siz şampiyonluk havasına girerseniz önünüzdeki her maçı final olarak görürsünüz. Ona göre çarpışırsınız. Ben bunun mutlu sonla biteceğine inanıyorum. Averajla da 1 puanla da şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.



'ELİMİZİ KOYDUK'

MUSTAFA Cengiz, "Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya da net cevap verdi. Başkan Cengiz "Genel Kurul teveccüh gösterirse, onaylarsa ben de aday olurum. Şu anda da adayım. En zor dönemde ben ve arkadaşlarım taşın altına elimizi soktuk. 190 milyon TL'yi iki ayda nakit olarak ödedik. Bunu sadece Badou Ndiaye'yi İngiltere'ye satarak yapmadık" diye konuştu.



SAVAŞA GİTTİK PİKNİĞE DEĞİL

"BİRLİKTE mücadeleye girdiğim hiçbir arkadaşıma 'git' demem. Burak Elmas da öyle. Onlar kendileri mutlu olmayabilir. Bir savaşa girdiğinizde sıfır zayiat ile devam ediyorsanız siz savaşa değil pikniğe gitmişiniz demektir. Burak Elmas, İngiltere'ye gidip geliyor. Çocuğunun eğitimi var. Sorun yok"



TUDOR DAVA AÇTI

"Sayın İgor Tudor bizi şaşırttı. Yardımcıları ile birlikte 1.5 milyon euro'luk dava açtı. Gelişini de bu şekilde gidişini de onaylamamıştık. Onu çözmeye çalışacağız"



ACILAR BENİ YIKAMAZ BAŞIMIZI DİK TUTARIZ

"UEFA toplantısı sonrası 'Her acıya hazırız' dedim. Türkiye'ye döndüğümde bir baktım bu sözler manşet olmuş. Medya konusunda acemi olduğumu anladım. UEFA tarihinin en sağlıklı, en gerçekti, en doğru sunumunu yaptık. Şimdi o günkü sözlerimi açayım. Hiçbir acı bizi yıkamaz. Biz siper siper mücadele ederiz. Milyonlarca taraftarımızın gönlünü hoş, başını dik tutarız"



CHURCHİLL'DEN ÖRNEK

BAŞKAN Mustafa Cengiz, F.Bahçe derbisinde rakip yöneticilerin eleştirdiği hakem konusuna da değindi. Cengiz "Rakibe 2 kırmızı kart çıkmalıydı. O zaman 3 penaltı olmazdı. Bunlar varsayım hep. Churchill'in bir sözü var 'Bana futbol hakemlerinin yetkisini verin, İngiltere'yi çok rahat yönetirim' diye. Hakemlerin cesur olmalarını isterim ama sadece bize karşı cesurlar. Rakiplere cimriler" ifadesini kullandı.



DURSUN BEY İLE KAVGA ETMEM

"Dursun Başkanla kişisel sorunum yok. Antipatim yok. Bazı şeyler bana göre doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Belki daha yumuşak tepki vermeliyim. Ben de G.Saray'a zarar verecek hiçbir söylem içinde olmam. Mart ayındaki ibra veya ibrasızlık UEFA kararını etkilemez"



Başkandan taşanlar

* Japonya Büyükelçisi "Nagatomo, Türkiye'de benden daha meşhur oldu. Nagatomo'dan ötürü Japonya'da sürekli G.Saray maçları izleniyor.

* Basketbolda kadın ve erkek takımlarımıza tüm ödemeleri yaptık.

* SPK'yı hallettik.

Şimdi sırada Riva ve Florya var. Taç Spor var.

Büyük sorunlar var. Tek tek çözüyoruz.