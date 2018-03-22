Rodrigues'in yetkisi bende – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    Rodrigues'in yetkisi bende

    Rodrigues'in yetkisi bende
    Garry Rodrigues'in menajeri Sunir Patel oyuncusu adına 'a teklif getiren Türk menajerler yüzünden oldukça rahatsız. Hollandalı oyuncunun, menajerlik haklarının kendisinde olduğunu, 'den hiçbir menajere yetki vermediğini, resmi bir teklif olursa bu konuyu konuşmak için kapılarını çalacağını yöneticilere iletti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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