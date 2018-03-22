Müthiş koleksiyon – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Müthiş koleksiyon

    Müthiş koleksiyon

    Çılgın Galatasaray taraftarı Yalçın, takımının ’nda oynadığı biletleri topluyor. Hedefi Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek

    Ramazan Yalçın... Cimbom'un 'nda oynadığı maçların biletlerini topluyor. 1250 bilete ulaştı. İki hedefi var. Biri bu rakamı 1905'e çıkarmak diğeri de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Yalçın'a bilet yollayanlar arasında Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da varmış. Yalçın "En eski bilet 1950 yılındaki Sunderland maçından. En anlamlısı 5-0'lık Xamax maçı. O çok büyük bir zaferdi" dedi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müthiş koleksiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN