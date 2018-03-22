Medjani’den destek – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’den destek

    Medjani’den destek
    Feghouli'nin Cezayir 'na alınmamasına 'da oynayan 'den tepki geldi. Medjani, "Feghouli'nin kanıtlayacak bir şeyi yok. Zaten kendini kanıtlamış bir oyuncu. Teknik direktör ile arasında ne geçtiğini bilmiyorum" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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