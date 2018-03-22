Mata bombası – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    bombası

    <a href="/index/mata?id=45b20461-d197-44bf-a8a2-f1ac8e8c4b94" class="" rel="tag">Mata</a> bombası

    Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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