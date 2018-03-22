Hagi yol ayrımında – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    Hagi yol ayrımında

    Hagi yol ayrımında
    Viitorul Constanta ile geçen sezon Romanya şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren 'ın efsanevi futbolcularından , gelecek sezondan itibaren kariyerine farklı bir yol çizecek. Hagi'nin kulübünü gelecek yıldan itibaren Rumen teknik adam Costel Galca'nın çalıştıracağı iddia edildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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