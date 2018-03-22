Gomis gözünü rekora dikti!
Bafetembi Gomis, bu sezon Sportoto Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 25 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması tutturdu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:38
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Geri dönüş planı
Toplam 6
Yorum
dr oz sen dua ette arkadan gelen trabzon ve kayserininde altında kalma.Umarım alacağın ilk yenilgide gösteremediğin adamlığı istifa ile yaparsın
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Walcott: Tosun kıskanılacak bir oyuncu
Toplam 1
Yorum
xxxxxxxxxxxxxx takımda bir tane ruh vardı onuda sattılar ?
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 1
Yorum
has gsli yalnız gençlerin fiziği daha iyi
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