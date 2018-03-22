Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , milli aralardan sonra zorlanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, milli aralardan sonra zorlanıyor

    , bu sezon lige verilen milli aralardan sonra oynadığı 3 maçta 5 puan kaybetti.

    , bu sezon Spor Toto 'de aralarından sonra oynadığı maçlarda beklediği sonuçları almakta zorluk çekti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında verilen 3 arasında 5 puan kaybı yaşadı. 'in 4. haftasında milli takım arasından sonra , Antalyaspor ile deplasmanda mücadele etti. 1-1 berabere biten maçla birlikte Aslan, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, Ekim ayındaki milli aradan sonra 8. haftada ise deplasmanda ile mücadele etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra Kasım ayında verilen milli ara akabinde 12. haftada sarı-kırmızılılar, 'e deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Bu dönemlerde takımın başında Hırvat teknik adam Igor Tudor bulunuyordu.

    Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından saha içinde ve saha dışından olumlu hava yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kayıpsız olarak yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynanacak milli maçların ardından 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da ile Stadyumu'nda karşılaşacak.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
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