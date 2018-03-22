Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon lige verilen milli aralardan sonra oynadığı 3 maçta 5 puan kaybetti.
Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından saha içinde ve saha dışından olumlu hava yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kayıpsız olarak yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynanacak milli maçların ardından 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Alman devi Yusuf'a talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 12 milyonu Yusuf'a her külüp verir zaten bunun gibi teklifleri değerlendirmeye gerek yok..
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Geri dönüş planı
Toplam 5
Yorum
Alemdar Sampiyonluk GS ve Basaksehir arasinda gecer ücüncülük ise FB ve BJK arasinda bu saatten sonra ne GS nede Basaksehir kolay puan kaybetmez
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE BU FENERE GELEN HOLLANDALILAR NEDEN YATIYOR ? TATİL KÖYÜ GİBİ OLDU HAHA SADE SEMİRİYORLAR....
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