Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Kulübü, 'ı andı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübü, <a href="/index/ozhan-canaydin?id=2308d97e-a3a4-44de-923b-f34696787d25" class="" rel="tag">Özhan Canaydın</a>'ı andı

    Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan 'ı andı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen, sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi , nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı." denildi.

    Açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde sevgisini taşıyan başkanlarımızdan 'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:12
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