Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
Galatasaray Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen, sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı." denildi.
Açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
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Ültimatom!
Toplam 1
Yorum
1616 Merak Etme Herkes Görevini Yapar Ama Sen Böyle Korkak Futbol Oynatmaya Devam Edersen 3 yada 4. Ancak oluruz...
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Karaman Karabük’te
Toplam 1
Yorum
celal bu ruh halıylemı takıma enerjı vereceksın sen once kandıne enerjı ver se halıne bak hoca berber ucretı 20 tl
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Başımız dik çıkarız
Toplam 2
Yorum
celal sen hıc bır zaman buyuk td olamazsın hele bjk macındakı yatısından sonra bırak bu ayakları yemıyor kımse
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