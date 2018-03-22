Aykut Kocaman'a gülüyorum – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a gülüyorum

    Aykut Kocaman'a gülüyorum
    'ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, 'nin 6 puan geriye düştüğünü ve şampiyonluk yarışından koptuğunu iddia etti. 'ın derbi sonrasındaki açıklamalarına değinen Çelebi, "Açıklamalarına sadece gülüyorum. Fenerbahçe'nin puan durumu ve maçlardaki performansı belli" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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