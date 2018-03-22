Avrupa’ya kafa tutuyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa’ya kafa tutuyor

    Avrupa’ya kafa tutuyor

    maç başına kaydettiği 1 gol ortalamasıyla Benfica’lı Jonas’ı takip ediyor. Ronaldo, Neymar’ı solladı

    Aslan'ın gol makinesi Bafetimbi , dünyanın sayılı yıldızlarını arkasında bıraktı. 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 25 kez sarsarak 1 gol ortalamasıyla oynuyor. Fransız forvet, bu alanda sadece Benfica'lı Jonas'ın (31) gerisinde kaldı. Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, PSG'li Neymar, müthiş sezon geçiren Liverpool'lu Salah gibi birçok önemli yıldızı arkasında bıraktı. Listede Gomis gibi 1 gol ortalamayla Trabzonspor'dan Burak Yılmaz da yer alıyor.

    DEVLERİN LİSTESİNDE
    Bafetimbi Gomis, Karabük karşılaşmasında 4 gol kaydetmişti. Bu sezon bunu başaran 9 futbolcu var. Gomis ünlü isimler Messi, Thelin, Griezmann, İmmobile, Plea, Agüero, Salah, İcardi ve Ronaldo ile bir maçta 4 gol kaydedenler listesine adını yazdırmış durumda.

    YÜZDE 41'İ GOMİS'TEN
    GALATASARAY iç sahada 38 gol kaydetti. Bunların 16'sı Gomis'ten geldi. Bir başka deyişle 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadı'nda attığı gollerin yüzde 41'inin altına imzasını koydu. Gomis deplasmandaki gollerin de yüzde 38'ini kaydetti.

    Savaş ÇORLU
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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