Avrupa’ya kafa tutuyor
Gomis maç başına kaydettiği 1 gol ortalamasıyla Benfica’lı Jonas’ı takip ediyor. Ronaldo, Neymar’ı solladı
DEVLERİN LİSTESİNDE
Bafetimbi Gomis, Karabük karşılaşmasında 4 gol kaydetmişti. Bu sezon bunu başaran 9 futbolcu var. Gomis ünlü isimler Messi, Thelin, Griezmann, İmmobile, Plea, Agüero, Salah, İcardi ve Ronaldo ile bir maçta 4 gol kaydedenler listesine adını yazdırmış durumda.
YÜZDE 41'İ GOMİS'TEN
GALATASARAY iç sahada 38 gol kaydetti. Bunların 16'sı Gomis'ten geldi. Bir başka deyişle 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadı'nda attığı gollerin yüzde 41'inin altına imzasını koydu. Gomis deplasmandaki gollerin de yüzde 38'ini kaydetti.
Savaş ÇORLU
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:29
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 4
Yorum
team system Clup Bruggenin hocası demekki futbolcudan Şenol Hoca kadar anlamıyormuş Mitrovici alıp değerlendirecek ne bulduysa değilmi Şenol hoca ?
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