Altyapıya yöneldi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    yöneldi

    Altyapıya yöneldi
    Son dönemde altyapıdan oyuncu çıkartamayan G.Saray'da Terim gidişata el attı. Tecrübeli hocanın, futbolu ile beğeni toplayan Yunus Akgün başta olmak üzere 2000 jenerasyonundan en az 4 futbolcuyu kadrosuna kazandırmayı düşündüğü ifade edildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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