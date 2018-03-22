Altyapıya yöneldi

Son dönemde altyapıdan oyuncu çıkartamayan G.Saray'da Terim gidişata el attı. Tecrübeli hocanın, futbolu ile beğeni toplayan Yunus Akgün başta olmak üzere 2000 jenerasyonundan en az 4 futbolcuyu kadrosuna kazandırmayı düşündüğü ifade edildi.