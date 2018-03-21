Turist akını bekleniyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    akını bekleniyor

    <a href="/index/turist?id=3c51b05d-2cc2-4286-a885-1fb1dd37e479" class="" rel="tag">Turist</a> akını bekleniyor

    Büyükelçi Miyajima, “Nagatomo’dan sonra ’da büyük bir ilgisi başladı” dedi

    Turizmde 2023 hedefleri doğrultusunda Uzakdoğu ülkeleriyle turizm pazarını genişletmek isteyen , Yuto Nagatomo sayesinde Japonların da ilgisini çekmeyi başardı. 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Nagatomo'nun 'a transferinden sonra 'da büyük bir ilgisi başladı. Japonlar, 'u, Kapadokya'yı ve Efes'i soruyorlar. Türk dizilerini ve yemeklerini merak ediyorlar" dedi. Miyajima, Japonya'dan Türkiye'ye turizm akını beklediklerini ifade etti.

    2019 yılının Japonya'da 'Türkiye yılı' olarak ilan edilmesi çalışmalarına Nagatomo da tam destek veriyor.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:09
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