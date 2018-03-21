Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname! – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’den ’e ihtarname!

    Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname!

    Başkanı , “Temlikleri kaldır” çağrısına yanıt vermeyen eski başkan ’e ihtar gönderdi.

    'da halef-selef kavgası notere taşındı! 86 milyon lira kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıkan eski başkan alacaklarına karşılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Emlak Konut'tan gelecek paralara 90 milyon 786 bin TL tutarında temlik koydurdu. Dursun Özbek'in alacaklarına Sportif A.Ş.'deki 4 milyon 283 bin hisse için de rehin işlemi yaptırdığı raporlara yansıdı.

    ÇAĞRISINA YANIT ALAMAYINCA...
    Geçen hafta gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında eski başkan Dursun Özbek'e, "Temlikleri kaldır, gerekirse senet al" çağrısında bulunan mevcut başkan , istediği cevap gelmeyince noter yoluna başvurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Özbek Turizm'e "Temlikleri kaldır" şeklinde ihtarname çekti. Galatasaray Lisesi mezunu profesyonelleri işten çıkarması camiada tartışılan Mustafa Cengiz, ayrıca dün akşam üyelerle Galatasaray Cemiyeti'nde bir araya geldi. Mustafa Cengiz'in, söz konusu buluşmada Galatasaray Lisesi ile ilgili yanlış anlaşılan sözlerine açıklama getirdiği gelen haberler arasında.

    SABAH

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN