Gümüş’e yatırım – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Gümüş’e yatırım

    Gümüş’e yatırım

    Terim, son haftaların çıkışta futbolcusu 'e daha fazla süre vermeye hazırlanıyor.

    Terim, son haftaların çıkışta futbolcusu 'e daha fazla süre vermeye hazırlanıyor. Oyuncu ile yakından ilgilenen başarılı hoca, özel güçlendirme çalışması yapması adına genç futbolcu için program hazırlayıp verdiği belirtildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:13
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