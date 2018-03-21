Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe mücadelesi sonrası milli arada oyuncularına 3 gün izin verdi. İmparator "İyi dinlenin" ifadelerini kullanırken Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarına başlamadan önce herkesin dikkatini çekmeyi de ihmal etmedi. Deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe ile psikolojik olarak yorucu bir maç oynadık. Böyle maçlardan sonra ister istemez bir rahatlama olur. Ancak şuna emin olun ki Trabzonspor karşılaşması Fenerbahçe maçına göre çok daha zor olacak. Bir süredir onları yenemiyoruz. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Herkesin bu maça tam konsantrasyonla hazırlanmasını istiyorum" diye konuştu.

'KAYIPSIZ GİDELİM'

Fatih Terim, iç sahada iyi bir grafik yakaladıklarını, bunu Trabzonspor karşısında da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca "Fikstürde üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Sezonun ilk yarısında yenildiğimiz takımlarla bu sefer içeride oynayacağız. Ancak hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Artık sadece 8 hafta kaldı, kayıpsız şekilde yola devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli. Tam ciddiyet istiyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 40 G.SARAY / Mini Yorum / Ahmet Çakar

Şampiyonluk yarışı bence bu şekilde sonuna kadar devam edecek. Şansların da birbirine yakın olduğunu düşünüyorum.

Yüzde 40 Galatasaray, yüzde 35 Başakşehir, yüzde 20 Beşiktaş, yüzde 5 Fenerbahçe.

Bütün maçlar çok önemli ama 2 maç belki de bir sezonun faturasını çıkartacak maçlar. İlki G.Saray-Başakşehir. G.Saray kazanırsa şansı yüzde 85'e çıkar. Bir de G.Saray-Beşiktaş maçı var.