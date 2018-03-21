‘Bana pas veremezdi’ – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    ‘Bana pas veremezdi’

    ‘Bana pas veremezdi’

    Rodrigues “Ofsayt olabilirdim. Tolga’nın şut atması doğruydu” dedi

    , kabusunu kırmaya 90+3'te çok yaklaşmıştı. önü kapalıyken, Garry Rodrigues'e vermek yerine şut atmayı tercih etmişti. Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu.

    Rodrigues, "Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu bozmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en doğru kararı verdi" dedi.

    Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom'a 19 yıl sonra 'de galibiyeti getirecek şutu kötü kullanmıştı, meşin yuvarlak kaleci 'de kalmıştı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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