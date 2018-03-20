Borsada coştu – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    coştu

    <a href="/index/borsada?id=e32457c6-5544-4bed-b145-141e9fca4956" class="" rel="tag">Borsada</a> coştu
    Borsa 'da işlem gören hisseleri, hafta sonu 'de deplasmanından alınan bir puanın ardından yeni haftaya yüzde 2.5 yükselişle başladı. AŞ hisseleri ise yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetti. 'ın hisseleri, şampiyonluk yarışında alınan yara sonrasında yüzde 5'e yakın değer kaybederek 3.80 liraya geriledi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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