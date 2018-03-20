Artık Terim var! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    var!

    <a href="/index/artik?id=f03db3ed-7b94-461e-acc6-317823772bef" class="" rel="tag">Artık</a> <a href="/index/terim?id=331ca17c-40a5-4816-83d7-733ccad147a4" class="" rel="tag">Terim</a> var!
    'in gelişi saha içi ve dışında farklı bir hava esmesini sağladı. Gazetemizin yorumcularından de bunu "'ın başında yok, var" sözleriyle açık bir şekilde dile getirmişti.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
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