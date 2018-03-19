Igor Tudor: G.Saray'daki tek hatam...
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe - Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarını izleyen Igor Tudor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın derbiden aldığı 1 puanın önemli olduğunu belirten Tudor, "Sene sonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını içten diliyorum" dedi. İşte Tudor'un açıklamaları.
"ÇOK ÖZLEDİM"
Buraya gelmemin en büyük sebebi arkadaşları görmek, baklava - kebap yiyp iki büyük maçı izlemek istememdi. Çok özlemişim.
"BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI DERBİDEN DAHA İYİYDİ"
Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Benim ve Galatasray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi.Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş'ı yorgun gördüm biraz. O oyuncular gelirken, ben de oradaydım. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen, bence Galatasaray bunu avantajlı kullanacak.
"G.SARAY'DAKİ TEK HATAM..."
Başakşehir maçına çift forvet çıkmamız hataydı. Bunu kabul ederim. Bunun dışında bence bir tuhaflık yapmadık.
"BANA G.SARAY'A GİTME DEDİLER"
Galatasaray'a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin yanlış olduğu söylediler. Herkes soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben biraz aslında temizleme görevine geldim.
"KOVULDUĞUMA İNANAMADILAR"
16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir.
"G.SARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI DİLİYORUM"
Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum.Galatasaray'ın maçlarını gittikten sonra fazla takip etmedim, biraz olayın dışında kaldım, kendime zaman ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:39
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
N0_Name Fb'nin yaptığı sert faullerin yarısı kadar Gs faul yapmadı. Hakemden şikayetçi olan da Fb ilginç.
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Volkan imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
fırat volkan demirel saygı duyuyorum bu kulübte birçok başarıda ismi vardır performansıda iyi ama burası huzur evi degıl yeter artık
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
Kontra Neticede fb de gs de bugünlere hakemlerle geldi. Ama gs en azından güçlü kadrolar da kurarken fb tamamen hakemlerle geldi...
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