Belhanda'dan Fener'e gönderme! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan Fener'e gönderme!

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>'dan Fener'e gönderme!

    'ın Faslı yıldızı Younes , derbi sonrası yaptığı açıklamada 'ye göndermede bulundu.

    'ın 10 numarası Younes , 0-0 biten F.Bahçe derbisinin ardından Ülker Stadı'ndan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre; İlk olarak maçı değerlendiren , "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı.

    ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI AZALDI
    "'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi.

    BİZİM STAT KADIKÖY'DEN İYİ
    'deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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