Varane'dan Drogba itirafı

Kariyerinde çok fazla büyük forvetlere karşı müdaele verdiğini belirten Fransız stoper Kane, Lewandowski gibi büyük yıldızlara karşı oynadım. Ama en tehlikelisi bir Canavar olan Drogba'ydı dedi.

İkili 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar ligi çeyrek finaliindeki Real Madrid - Galatasaray eşleşmesinde karşılaşmışlardı. İstanbul'daki oynanan maçta Drogba Varane'ın yanından yaptığı topuk vuruşuyla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü atmıştı.

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