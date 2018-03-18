Real Madrid'in defans oyuncu Varane''dan Fransız basınına açıklamalar.
Kariyerinde çok fazla büyük forvetlere karşı müdaele verdiğini belirten Fransız stoper Kane, Lewandowski gibi büyük yıldızlara karşı oynadım. Ama en tehlikelisi bir Canavar olan Drogba'ydı dedi.
İkili 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar ligi çeyrek finaliindeki Real Madrid - Galatasaray eşleşmesinde karşılaşmışlardı. İstanbul'daki oynanan maçta Drogba Varane'ın yanından yaptığı topuk vuruşuyla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü atmıştı.
Fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel Haber
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:13
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ DÜN AKŞAM OYNANAN MAÇTA BU İKİ TAKIMIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLSAYDI O FAUL POZİSYONLARININ HEPSİNE SARI VERİRLERDİ AYIP AYIP !
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ AKŞAM HAKEM MAÇI DEĞİL TARAFLARI YÖNETİ ! RESMEN NE ŞİŞ NE KABAP DEDİ VE KORKUDAN İKİ TAKIMADA KART GÖSTERMEDİ KARŞILIKLI 2 KIRMIZI VARDI
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ HAKEMİN ELİNE DOKUNUYOR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE CEZASI SARI KART OLMASI GEREKLİYDİ AMA O KARTI GÖSTERECEK YÜREK YOKTU HAKEMDE !
Varane'dan Drogba itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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