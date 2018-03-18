Varane'dan Drogba itirafı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'dan itirafı

    Varane'dan Drogba itirafı

    'in defans oyuncu ''dan Fransız basınına açıklamalar.

    Kariyerinde çok fazla büyük forvetlere karşı müdaele verdiğini belirten Fransız stoper Kane, Lewandowski gibi büyük yıldızlara karşı oynadım. Ama en tehlikelisi bir Canavar olan Drogba'ydı dedi.

    İkili 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar ligi çeyrek finaliindeki - Galatasaray eşleşmesinde karşılaşmışlardı. İstanbul'daki oynanan maçta 'ın yanından yaptığı topuk vuruşuyla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü atmıştı.

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    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:13
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