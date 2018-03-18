Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, dev derbi sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis: "Maalesef bu maçta da kendi evimizdeki maçta da gol çıkmadı. Bu tarz maçlarda gol olmasını isteriz ama olmadı. Galatasaray'ın ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Artık büyük maçlarda daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray var."
Fransız golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga ile önemli pozisyonlarımız vardı ama Tanrı, bugün bizim gol atmamızı istemedi."
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
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arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Gomis'ten Tudor'a taş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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