Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima

    Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima

    Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinden çok memnun kaldı, gözünü bir kez daha Uzakdoğu piyasasına çevirdi.

    Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinden çok memnun kaldı, gözünü bir kez daha Uzakdoğu piyasasına çevirdi. Sarı-kırmızılıların kadrosunda görmek istediği ikinci . Cimbom, Portekiz'in Portimonense ekibinde forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla bir süredir yakından ilgileniyor.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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