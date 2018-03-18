11 ülkeden basın ordusu – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    11 ülkeden basın ordusu

    11 ülkeden basın ordusu
    DÜNYA derbileri arasına adını yazdıran ile arasında oynanan karşılaşmaya dış basından da büyük ilgi vardı. dışında 11 ülkeden akreditasyon yaptıran gazeteciler dev maçı statta takip etti. Derbiyi; , Amerika, , Fas, , , , , , ve 'dan toplam 14 gazeteci Ülker Stadı'nda izledi
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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