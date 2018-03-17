Tudor İstanbul'da
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.
Hırvat teknik adamın İstanbul'da görüntülenmesi sonrası yapılan araştırmada Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacağı derbiyi izlemek için geldiği öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'ndaki maç 0-0 bitmiş takımın başında ise Igor Tudor sahaya çıkmıştı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:56
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Tudor İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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