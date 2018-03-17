Tudor İstanbul'da – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    İstanbul'da

    Tudor İstanbul'da

    'ın eski teknik direktörü Igor , derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.

    Hırvat teknik adamın İstanbul'da görüntülenmesi sonrası yapılan araştırmada Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile arasında oynayacağı derbiyi izlemek için geldiği öğrenildi.

    Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'ndaki maç 0-0 bitmiş takımın başında ise Igor sahaya çıkmıştı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:56
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