Terim'in Kadıköy parolası! İşte galibiyeti getirecek 3 şart... – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Terim'in parolası! İşte galibiyeti getirecek 3 şart...

    Terim'in <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a> parolası! İşte galibiyeti getirecek 3 şart...

    Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala sarı-kırmızılıların teknik direktörü, dev derbinin planlarını yaptı. 19 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmek isteyen Terim'den oyunculara talimat yağdı!

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:37
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