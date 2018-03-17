Terim'in Kadıköy parolası! İşte galibiyeti getirecek 3 şart...
Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala sarı-kırmızılıların teknik direktörü, dev derbinin planlarını yaptı. 19 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmek isteyen Terim'den oyunculara talimat yağdı!
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:37
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 1
Yorum
bora ee Tudor da 8 de 7galibiyet birde beraberlik yapmıstı puan kayıplarıda zorlu haftalarda basladı görecegiz bence FB yenecek skor 4-1
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Tarihe geçelim
Toplam 1
Yorum
taraftar Lorant geçirdi tarihe ,Fatih'i..
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 3
Yorum
FENERLİ Olsun Dünyanın en güzel takımı canın sağolsun, biz hep yanınızdayız...
Terim'in Kadıköy parolası! İşte galibiyeti getirecek 3 şart... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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