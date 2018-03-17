Tarihe geçelim – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarihe geçelim

    Tarihe geçelim

    Hafta içinde yabancı oyuncularla yemek yiyip F.Bahçe maçını analiz eden santrfor, önceki idman sonrası yaptığı konuşmada da “Taraftarımız kazanmamızı çok istiyor. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim” dedi

    'nin merakla beklediği bugünkü derbi için G.Saray'ın yıldızı, Bafetimbi lider ruhunu ortaya koydu. Attığı goller ve mücadelesiyle sarı-kırmızılıların saygısını kazanan Fransız forvet, takım arkadaşlarını zorlu maça motive etmek adına konuşmalar yaptı. Hafta içinde takımın diğer yabancıları Belhanda, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerle yemek yiyip maçını konuşan tecrübeli golcü, önceki gün gerçekleştirilen antrenman sonrası da tüm takıma motivasyon aşıladı.

    32 yaşındaki Aslan'ın arkadaşlarından toplanmalarını isteyerek "Sürekli konuşulan bir istatistik var. Şimdi bunu değiştirme vakti. Daha iyi bir takımız. Daha iyi bir futbol oynuyoruz. Ligin ilk yarısında hak ettiğimiz galibiyeti alamadık. Taraftarlarımızı bu maçı kazanmamızı çok istiyor. Fenerbahçe'yi sahasında yenip yolumuza devam etmeliyiz. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim" diyerek zafer konuşması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların da bu sözlere alkışlarla karşılık verip galibiyet yemini ettikleri kaydedildi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihe geçelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN