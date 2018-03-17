Tarihe geçelim
Hafta içinde yabancı oyuncularla yemek yiyip F.Bahçe maçını analiz eden Fransız santrfor, önceki idman sonrası yaptığı konuşmada da “Taraftarımız kazanmamızı çok istiyor. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim” dedi
32 yaşındaki Aslan'ın arkadaşlarından toplanmalarını isteyerek "Sürekli konuşulan bir istatistik var. Şimdi bunu değiştirme vakti. Daha iyi bir takımız. Daha iyi bir futbol oynuyoruz. Ligin ilk yarısında hak ettiğimiz galibiyeti alamadık. Taraftarlarımızı bu maçı kazanmamızı çok istiyor. Fenerbahçe'yi sahasında yenip yolumuza devam etmeliyiz. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim" diyerek zafer konuşması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların da bu sözlere alkışlarla karşılık verip galibiyet yemini ettikleri kaydedildi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Tarihe geçelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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