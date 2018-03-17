Taraftara duyuru – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Taraftara duyuru

    Taraftara duyuru
    G.Saray resmi siteden yaptığı açıklamada derbi için tek geçişlik kart dağıtımı yapılmayacağını duyurdu. Bildiride " taraftarının münferit şekilde Ülker Stadyumu'na gidişi yasaktır. Taraftarlarımız 14:00'te TT Stadı'nda toplanacak; bilet kontrolleri, üst aramaları yapıldıktan sonra otobüslerle en geç saat 15:00'te Ülker Stadı'na intikalleri sağlanacaktır" denildi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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